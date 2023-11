ZN in ZDA pozdravili podaljšanje prekinitve ognja v Gazi

New York/Washington, 27. novembra - Združeni narodi in ZDA so danes pozdravili dogovor o podaljšanju prekinitve ognja med Izraelom in skrajnim palestinskim gibanjem Hamas za dva dni. Generalni sekretar ZN Antonio Guterres je izrazil upanje, da bo dogovor vodil k okrepitvi dobave humanitarne pomoči v Gazo. ZDA pa si želijo, da bi premor trajal še bistveno dlje.