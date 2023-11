EU z dogovorom o zmanjšanju industrijskih izpustov

Bruselj, 29. novembra - Svet EU in Evropski parlament sta dosegla politični dogovor o zmanjšanju industrijskih izpustov, ki se nanaša tudi na intenzivno rejo perutnine in prašičev ter na rudnike. Kot so danes sporočili iz Bruslja, bo dogovor, dosežen v torek zvečer, "zmanjšal škodljive izpuste, ki jih povzroča industrija, in izboljšal dostop javnosti do informacij".