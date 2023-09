Svet EU za milejše zahteve pri standardu Euro 7

Bruselj, 25. septembra - Svet EU je v svojem stališču do standarda Euro 7 za zmanjšanje izpustov motornih vozil, ki ga predlaga Evropska komisija, ohranil obstoječe mejne vrednosti izpustov za lahka vozila, pri težkih vozilih pa predlaga nižje mejne vrednosti izpustov in nekoliko prilagaja preskusne pogoje, so pojasnili v sporočilu z javnost.