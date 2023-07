Evropska komisija s predlogi za večjo krožnost avtomobilske industrije

Bruselj, 13. julija - Evropska komisije je danes predstavile predlog ukrepov za povečanje krožnosti avtomobilskega sektorja, ki zajemajo zasnovo, proizvodnjo in obdelavo izrabljenih vozil. S to pobudo želijo izboljšati dostop gospodarstva EU do virov in prispevati k doseganju evropskih okoljskih ciljev, so danes sporočili iz Bruslja.