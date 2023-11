Iran z Rusijo sklenil pogodbo o nakupu bojnih letal in helikopterjev

Teheran, 28. novembra - Iran je z Rusijo sklenil pogodbo o nabavi bojnih letal Su-35, helikopterjev Mi-28H in letal za usposabljanje Jak-130, je danes poročala iranska tiskovna agencija Tasnim in se ob tem sklicevala na namestnika iranskega obrambnega ministra. Cena nakupa ter število letal in helikopterjev, ki naj bi jih Iran prejel, za zdaj še ni znano.