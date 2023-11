V DZ razprava o deklaraciji o razmerah v Palestini in Izraelu

Ljubljana, 28. novembra - DZ danes razpravlja o deklaraciji o razmerah v Palestini in Izraelu, ki so jo predlagali koalicijski poslanci. Dušan Stojanovič (Svoboda) je v imenu predlagateljev dejal, da je deklaracija humanitarne narave in ji nihče ne more nasprotovati, opozicija pa podporo pogojuje s preučitvijo pomoči Palestincem in prepovedjo izkazov podpore Hamasu.