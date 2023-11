S prilagoditvami in posodobitvami zakonodaje do večje odpornosti kritične infrastrukture

Ljubljana, 27. novembra - Za večjo fizično in kibernetsko varnost ter odpornost bo v prihodnje treba upoštevati nove podnebne okoliščine, okrepiti izmenjavo informacij ter nasloviti pomanjkanje kadra, so prepričani udeleženci posveta državnega sveta o odpornosti. Pozitiven doprinos k večji varnosti in odpornosti prinašata tudi dve evropski direktivi, so se strinjali.