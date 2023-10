Felda ob svetovnem dnevu učiteljev izpostavil plemenitost poklica

Ljubljana, 4. oktobra - Minister za vzgojo in izobraževanje Darjo Felda je v poslanici pred svetovnim dnevom učiteljev izpostavil predanost in dobro strokovno delo učiteljev in jim zagotovil, da so slišani. Minister je poudaril, da svojo delo opravljajo dobro, kljub temu, da je učiteljski poklic pogosto premalo cenjen, trud učiteljev in vzgojiteljev pa spregledan.