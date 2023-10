Dekan pedagoške fakultete: Da bi privabili mlade v učiteljski poklic, je potrebno spoštovanje tega dela

Ljubljana, 5. oktobra - Na področju izobraževanja učiteljev pri nas je po mnenju dekana ljubljanske pedagoške fakultete Janeza Vogrinca največji izziv, kako zagotoviti dovolj dobro usposobljenih pedagoških delavcev in kako spodbuditi mlade k odločitvi za ta študij. "Plača je ena od zadev, ni pa edina. So tudi pogoji dela, spoštovanje učiteljev in njihovega dela," meni.