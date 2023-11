DZ sprejel resolucijo o potresni varnosti do leta 2050

Ljubljana, 28. novembra - DZ je danes soglasno sprejel resolucijo o krepitvi potresne varnosti do leta 2050 Prehitimo potres. Kot so se strinjale poslanske skupine, Slovenija leži na zelo potresnem območju, resolucija pa pomeni korak k preventivi in ozaveščanju o potresnem tveganju. V opozicijski SDS so ob tem opozorili, da v dokumentu pogrešajo konkretnejše rešitve.