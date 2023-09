Vlada določila besedilo predloga resolucije o krepitvi potresne varnosti do leta 2050

Ljubljana, 28. septembra - Vlada je danes določila besedilo predloga resolucije o krepitvi potresne varnosti do leta 2050 Prehitimo potres in ga bo poslala v obravnavo v DZ. Resolucija oblikuje aktivno politiko krepitve potresne varnosti stavbnega fonda v Sloveniji, s čimer država prispeva k manjšim posledicam v primeru potresa, so sporočili po seji vlade.