Pred 25 leti Zgornje Posočje prizadel rušilni potres

Bovec, 12. aprila - Pred četrt stoletja, 12. aprila 1998, so se v Zgornjem Posočju silovito stresla tla. Z magnitudo 5,6 je bil to najmočnejši potres 20. stoletja z žariščem v Sloveniji in je povzročil je veliko gmotno škodo. Največji učinki potresa na površju so dosegli od VII. do VIII. stopnje po evropski potresni lestvici.