Pri nezakonitem prevozu migrantov prijeli državljane Moldavije, Ukrajine in Hrvaške

Brežice/Metlika, 28. novembra - Policisti so v ponedeljek zvečer in ponoči prijeli tri tujce, ki so vsak v svojem osebnem vozilu skupno prevažali 17 državljanov Turčije. Državljanom Moldavije, Ukrajine in Hrvaške, ki so prevažali migrante, so policisti odvzeli prostost in jim zasegli vozila. Zaradi kaznivih dejanj jih bodo privedli k preiskovalnemu sodniku.