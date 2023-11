Šved v priporu zaradi prevažanja desetih državljanov Turčije

Nova Gorica/Novo mesto, 23. novembra - Novogoriški policisti so v nedeljo blizu meje z Italijo naleteli na močno obteženo osebno vozilo, v katerem je 25-letni Šved brez vozniškega dovoljenja prevažal deset državljanov Turčije, vključno z dvema otrokoma. Policisti so Šveda privedli k preiskovalnemu sodniku, ki je zanj odredil pripor, so sporočili s Policijske uprave Nova Gorica.