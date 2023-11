Pri nezakonitem prevozu migrantov na območju Nove Gorice ujeli dva Romuna

Nova Gorica, 24. novembra - Policisti so v četrtek na območju Nove Gorice pri nezakonitem prevozu migrantov ujeli dva Romuna. Odvzeli so jima prostost in ju bodo s kazenskimi ovadbami privedli k preiskovalnemu sodniku. Štirje državljani Turčije in dva državljana Afganistana, ki sta jih prevažala, so v policijskem postopku vložili prošnje za mednarodno zaščito.