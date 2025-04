RTVS ostaja z zgolj obljubami za dodatna sredstva

Ljubljana, 23. aprila - Iz generalnega sekretariata vlade so upravi RTVS danes poslali dopis, v katerem so navedli, da še iščejo možnosti za dodatno financiranje radijskih in televizijskih programov za avtohtono italijansko in madžarsko narodno skupnost. Sredstva bi lahko zagotovili do jeseni, predvidevajo. Zamik zavod postavlja v težko likvidnostno situacijo.