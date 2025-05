Na seji sveta RTVS pozivi k sistemskemu financiranju zavoda in spremembi zakona

Ljubljana, 8. maja - Na seji sveta Radiotelevizije Slovenija (RTVS) so člani razpravljali o poslovnem položaju zavoda. Tako s strani sveta kot uprave RTVS so se zvrstili pozivi k ureditvi sistemskega financiranja RTVS in spremembi zakona o RTVS. Sklepe, s katerimi bodo vlado pozvali k temu, bodo člani sveta oblikovali in o njih dopisno glasovali do konca tedna.