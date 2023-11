Vlada z dodatnimi sredstvi za financiranje programov za narodnosti na RTVS

Ljubljana, 27. novembra - Vlada bo za letošnje in prihodnje leto Radioteleviziji Slovenija (RTVS) zagotovila dodatna sredstva za financiranje programov za narodnosti, so sporočili iz vladnega urada za komuniciranje (Ukom). Za kakšna sredstva gre, niso razkrili. Kot so zapisali, pa vlada od vodstva zavoda pričakuje, da bo aktivno pristopilo k reševanju stanja.

Po poročanju Televizije Slovenija naj bi vlada za financiranje programov za narodnosti za letos zagotovila dodatnih pet milijonov evrov, prihodnje leto pa 10 milijonov evrov.

"Odkar je uprava nastopila funkcijo, prva zares dobra novica in po več vladah, ki so obljubljale pomoč RTV, je to prva realizirana obljuba, tako da je to za RTVS in predvsem za vse naše uporabnike bralce, gledalce, poslušalce zelo dobra novica," je vladno odločitev za MMC komentiral predsednik uprave Zvezdan Martič.

"Brez tega denarja bi mi lahko samo odstopili oziroma pakirali kovčke, finančna luknja v tem letu je prevelika, na meji nelikvidnosti, programskega načrta pa tudi v najbolj okrnjeni različici za prihodnje leto ne bi mogli narediti," je opisal brezupen položaj. Po njegovih besedah je vladna poteza šele začetek. "Kot je v samem dopisu tudi napisala vlada, smo sedaj na potezi mi na RTVS, da najdemo boljše, učinkovitejše načine poslovanja, ustvarjanja vsebin, seveda pa se bomo še naprej pogovarjali z vlado, da nam pomaga še na kakšen drugačen način," je po poročanju MMC dodal Martić.

V Ukomu so pojasnili, da so se zaradi finančnega položaja javnega zavoda RTVS predstavniki ministrstev za finance in za kulturo večkrat sestali s člani uprave. Po proučitvi stanja pa je bilo dogovorjeno, "da bo vlada za letošnje in prihodnje leto zagotovila dodatna sredstva za financiranje programov za narodnosti in s tem povečala financiranje s strani države".

Ob tem so v Ukomu napovedali, da bosta generalni sekretariat vlade oz. urad za narodnosti o nadaljnjih korakih v zvezi s financiranjem in višino sredstev obvestila RTVS.

Kot so ob tem izpostavili, pa dolgoletne krize RTVS ne bo mogoče odpraviti le s posamičnimi interventnimi ukrepi, zato vlada pričakuje, "da bo k reševanju zatečenega stanja aktivno pristopilo tudi vodstvo zavoda in našlo ustrezen način, ki bo omogočil delovanje RTVS kot sodobnega medijskega servisa".

RTVS je imel do oktobra 7,2 milijona evrov izgube, letošnje leto pa naj bi po ocenah končali z 10,5 milijona evrov izgube.

Iz dokumenta, ki ga je pridobila STA, je razvidno, da naj bi letos RTVS po pogodbi z uradom za narodnosti dobila 2,1 milijona evrov, celotni odhodki programa manjšin pa so za letos načrtovani v višini 11,6 milijona evrov, kar pomeni 18-odstotno pokritost odhodkov.