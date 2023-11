Vlada z dodatnimi sredstvi za financiranje programov za narodnosti na RTVS

Ljubljana, 27. novembra - Vlada bo za letošnje in prihodnje leto Radioteleviziji Slovenija (RTVS) zagotovila dodatna sredstva za financiranje programov za narodnosti, so sporočili iz vladnega urada za komuniciranje (Ukom). Za kakšna sredstva gre, niso razkrili. Kot so zapisali, pa vlada od vodstva zavoda pričakuje, da bo aktivno pristopilo k reševanju stanja.