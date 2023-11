Snežna neurja povzročajo težave na vzhodu Evrope

Kijev/Sevastopol/Moskva/Sofija/Niš, 27. novembra - Zaradi neurja je v Ukrajini brez elektrike ostalo več kot 2000 mest in vasi, kar dodatno povečuje pritisk na električno omrežje, ki ga ruske sile sistematično napadajo, so sporočili iz Kijeva. V neurju je na Krimu in v južni Rusiji umrlo več ljudi. Zaradi snega so izredne razmere razglasili v več občinah v Bolgariji in v kraju na jugu Srbije.