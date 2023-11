Po neurjih v Turčiji več mrtvih in pogrešanih

Ankara, 20. novembra - V Turčiji poteka iskanje enajst pogrešanih ljudi, potem ko je v nedeljo v hudi nevihti v Črnem morju potonila ladja, je danes sporočil turški notranji minister Ali Yerlikaya. Neurja, ki so konec tedna prizadela večji del Turčije, so doslej terjala najmanj devet življenj in za seboj pustila sledi uničenja.