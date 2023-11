Stoltenberg pozval k podaljšanju premirja v Gazi

Bruselj, 27. novembra - Dogovor o prekinitvi ognja v Gazi med Izraelom in skrajnim palestinskim gibanjem Hamas se mora nadaljevati, je danes izjavil generalni sekretar Nata Jens Stoltenberg. Prepričan je, da bi to omogočilo dobavo dodatne nujno potrebne pomoči prebivalcem Gaze in izpustitev več talcev, ki jih je zajel Hamas, piše na spletni strani Nata.