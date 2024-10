Zaradi intenzivnih napadov prekinili cepljenje proti otroški paralizi na severu Gaze

Ženeva/Gaza, 23. oktobra - Zaradi intenzivnega bombardiranja, množičnega razseljevanja in pomanjkljivih zagotovil glede humanitarnih premorov na severu Gaze je Svetovna zdravstvena organizacija (WHO) preložila novo fazo drugega kroga cepljenja proti otroški paralizi, ki bi se morala začeti danes. Nameravali so cepiti še 119.279 otrok na severu Gaze.