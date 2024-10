Tel Aviv, 22. oktobra - Libanonsko šiitsko gibanje Hezbolah je danes izstrelilo več raket na Izrael, kjer so po lastnih navedbah ciljali vojaški poslopji v Haifi in Tel Avivu. Zaradi nevarnosti napada so se oglasile sirene, omejen je tudi letalski promet na mednarodnem letališču Ben Gurion.