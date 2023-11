Na Lampedusi pristala ladja z več kot 500 migranti na krovu

Rim, 27. novembra - Na italijanskem otoku Lampedusa v Sredozemskem morju je danes pristala ribiška ladja z več kot 500 migranti na krovu, potem ko so jo pred otokom rešila patruljna plovila obalne straže, poroča italijanska tiskovna agencija Ansa. Prenatrpana ladja je izplula iz Libije, na njej pa so bili državljani Sirije, Egipta, Bangladeša, Pakistana in Etiopije.