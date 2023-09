V Italiji poslej lažji izgon migrantov brez pravice do azila in obsojenih tujcev

Rim, 28. septembra - Italijanska vlada je ob močnem migrantskem valu, s katerim se sooča država, v sredo sprejela odlok o migrantih, ki poenostavlja izgon migrantov brez pravice do azila in obsojenih tujcev ter preprečuje t.i. pojav lažnih mladoletnikov. Predvideva tudi boljšo zaščito žensk in okrepitev sil operacije Varne ulice, poročajo italijanski mediji.