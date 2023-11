V brodolomu čolna s prebežniki blizu Lampeduse umrla ženska

Rim, 22. novembra - Blizu otoka Lampedusa na jugu Italije je v torek zvečer potonil čoln s 47 prebežniki iz Afrike. Umrla je 26-letnica iz Slonokoščene obale, ostali so preživeli in so jih prepeljali na ta sredozemski otok. Potem ko je na njem z devetimi čolni v torek pristalo skupno 483 migrantov, jih je tam danes 1283, poroča italijanska tiskovna agencija Ansa.