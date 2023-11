Na občnem zboru ob 20. obletnici SKS poziv k reformi zakonodaje o manjšinskem šolstvu

Celovec, 27. novembra - Občni zbor Skupnosti koroških Slovencev in Slovenk (SKS) je v soboto v Globasnici pozval k nujni reformi zakonodaje o manjšinskem šolstvu in sklicu delovne skupine s predstavniki slovenske manjšine. Na občnem zboru, ki je potekal ob 20. obletnici ustanovitve SKS, je bil Bernard Sadovnik znova izvoljen za njenega predsednika.

V sprejeti resoluciji so se zavzeli za spremembo zakona o manjšinskem šolstvu, ki mora vsebovati opredelitev dvojezične predšolske pedagogike v zveznem zakonu, vzdrževanje in razvijanje ter ohranitev malih dvojezičnih osnovnih šol nižje stopnje ter s spremembo zakona o zasebnih šolah zagotavljanje ponudbe za izobraževanje izven avtohtonega območja manjšine, denimo na Dunaju, so zapisali v sporočilu SKS.

Jedro obstoječega manjšinskega šolskega zakona na Koroškem sega v leto 1958, so še opozorili pri SKS in poudarili, da je reforma nujna.

S svojimi zahtevami se pri SKS pridružujejo seznamu zahtev, o katerih se je sredi oktobra dogovoril sosvet za koroške Slovence. V njem so avstrijskega ministra za izobraževanje Martina Polaschka med drugim tudi pozvali, naj skliče delovno skupino, v kateri bi bili tudi predstavniki slovenske manjšine.

Na občnem zboru v Globasnici je bil dosedanji predsednik SKS Bernard Sadovnik vnovič potrjen na to funkcijo. Za njegovi namestnici sta bili soglasno potrjeni Zalka Kuchling in Nadja Polzer, so še sporočili pri SKS.