HRW: V Bangladešu množične aretacije pred splošnimi volitvami

Daka, 27. novembra - Oblasti v Bangladešu so sprožile obsežno in nasilno zatiranje opozicijskih strank, da bi odstranile "konkurenco" pred splošnimi volitvami januarja prihodnje leto, je danes sporočila nevladna organizacija Human Rights Watch (HRW), ki opozarja, da so oblasti aretirale skoraj 10.000 aktivistov.