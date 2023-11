V Bangladešu obsodili 139 opozicijskih funkcionarjev in aktivistov

Daka, 20. novembra - V Bangladešu so v zadnjih dveh dneh obsodili 139 visokih opozicijskih uradnikov in aktivistov, so danes sporočili tožilci in odvetniki. Med njimi je več aktivistov glavne opozicijske Bangladeške nacionalistične stranke (BNP), ki so bili zaradi nasilja na protestih, požigov in oviranja policije obsojeni na od nekaj mesecev do treh let in pol zapora.