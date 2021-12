V Bangladešu 20 študentov obsodili na smrt zaradi političnega umora

Daka, 8. decembra - V Bangladešu so 20 članov študentskega pomladka vladajoče stranke Liga Awami danes obsodili na smrtno kazen, ker so pred dvema letoma do smrti pretepli študenta zaradi do vlade kritične objave na družbenem omrežju. Še pet drugih pa so obsodili na dosmrtni zapor, poročajo tuje tiskovne agencije.