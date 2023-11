Sindikat kulturnih in umetniških ustvarjalcev RTV Slovenija ogorčen nad morebitno ukinitvijo glasbene produkcije

Ljubljana, 26. novembra - Sindikat kulturnih in umetniških ustvarjalcev RTV Slovenija je izrazil ogorčenje zaradi predloga ukinitve glasbene produkcije kot ene od možnih poti reševanja finančne krize zavoda. Kot so zapisali v izjavi za javnost, generator krize nista simfonični orkester ali big band, pač pa večletna politična kratkovidnost in pomanjkanje vizije pristojnih.