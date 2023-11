Slovenci v hrvaških kampih letos ustvarili rekordne tri milijone nočitev

Zagreb, 26. novembra - Slovenci so v hrvaških kampih letos ustvarili rekordne tri milijone nočitev, kar je za tri odstotke več kot lani, so sporočili iz Hrvaške turistične skupnosti. Najbolj priljubljeni kampi pri Slovencih so na Lošinju, v Umagu, Novalji, Medulinu in Vrsarju. Kampi na Hrvaškem so letos skupno zabeležili skoraj 21,5 milijona nočitev.