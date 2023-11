Zagrebški advent letos z več kot sto koncerti, za novo leto tudi reški Let 3

Zagreb, 6. novembra - Božično-novoletni sejem Advent Zagreb bo v hrvaški prestolnici trajal od 2. decembra do 7. januarja ter bo med drugim ponudil več kot sto koncertov. Novo leto bodo prebivalci in obiskovalci Zagreba dočakali ob nastopu reške skupine Let 3 in Zagrebške filharmonije, so sporočili iz Mesta Zagreb.