Einspielerjeva nagrada letos Georgu Gombosu za razvoj jezikovno pedagoških konceptov

Celovec, 15. novembra - V Celovcu bodo drevi podelili Einspielerjevo nagrado izrednemu profesorju na celovški univerzi Georgu Gombosu za razvoj jezikovno pedagoških konceptov v predšolski vzgoji s poudarkom na dvo- in večjezičnih izobraževalnih ustanovah na avstrijskem Koroškem.

Kot sta sporočila Narodni svet koroških Slovencev (NSKS), ena od krovnih organizacij koroških Slovencev, in Krščanska kulturna zveza (KKZ), ki podeljujeta nagrado, bo slavnostni govor letos imel Stefan Kramer, glavni pobudnik za ustanovitev delovne skupnosti zasebnih dvo- in večjezičnih vrtcev.

NSKS in KKZ, ki je osrednja kulturna organizacija koroških Slovencev, Einspielerjevo nagrado podeljujeta od leta 1988 osebnostim iz večinskega naroda na avstrijskem Koroškem in drugje v Avstriji za njihovo razumevanje in prizadevanja za slovensko manjšino na avstrijskem Koroškem.

Einspielerjeva nagrada je poimenovana po slovenskem duhovniku, politiku, publicistu Andreju Einspielerju, ki je deloval v različnih krajih na avstrijskem Koroškem. Zavzemal se je za enakopravnost slovenskega jezika in Slovencev, za sožitje obeh narodov na Koroškem, za splošno volilno pravico in politično svobodo. Kot vodilna politična osebnost koroških Slovencev je bil v drugi polovici 19. stoletja dolgoletni poslanec v deželnem zboru avstrijske Koroške.