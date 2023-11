Združenje Povezani smo v DZ vložilo podpise za vpis uporabe gotovine v ustavo

Ljubljana, 23. novembra - Združenje Povezani smo je danes v DZ vložilo 56.267 podpisov za vpis pravice do uporabe gotovine v ustavo. Zavzema se za to, da bi gotovina kot zakonito plačilno sredstvo obstala, ne glede na to, ali bo v prihodnosti morda uveden digitalni denar, je na današnji novinarski konferenci dejal pobudnik zbiranja podpisov Ivan Jurgec.