Za vpis gotovine v ustavo zbrali potrebne podpise volilcev

Ljubljana, 26. oktobra - Združenje Povezani smo je do srede zbralo 43.095 podpisov za začetek postopka vpisa pravice do uporabe gotovine v ustavo, s čimer so presegli zahtevanih 30.000 podpisov. Zbiranje podpisov še ni zaključeno, zato še pozivajo k podpori, saj želijo preprečiti "digitalno suženjstvo", je danes dejal predstavnik združenja Ivan Jurgec.