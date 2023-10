Ministrstvo: Uporaba gotovine ni ogrožena

Ljubljana, 26. oktobra - Uporaba gotovine kljub razvoju digitalnega bančništva in drugih oblik plačilnih storitev ni ogrožena, so danes spričo pobude za vpis pravice do uporabe gotovine v ustavo poudarili na ministrstvu za finance. Za dostop do gotovine in obveznost njenega sprejemanja po njihovih navedbah že zdaj obstajajo zadostne pravne podlage.