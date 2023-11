V BiH zaradi vojnih zločinov obsodili deset bosanskih Srbov na skupno 162 let zapora

Sarajevo, 23. novembra - Sodišče v Bosni in Hercegovini je v sredo na prvi stopnji obsodilo deset bosanskih Srbov za vojne zločine, ki so jih storili kot pripadniki vojske Republike Srbske na območju Bosanskega Novega med vojno v BiH. Med drugim so ubili 24 civilistov, ki so si morali pred tem sami izkopati grob. Skupno so jih obsodili na 162 let zapora.