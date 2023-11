Predstavnikov Srbov na Hrvaškem ne bo v Vukovar

Zagreb/Vukovar, 17. novembra - Predstavniki srbskih organizacij na Hrvaškem so danes sporočili, da se ne bodo udeležili slovesnosti ob dnevu spomina na žrtve Vukovarja. Potem ko so v začetku tedna napovedali svoj prihod, so jim iz skrajno desne stranke Domovinsko gibanje namreč zagrozili, da jih bo v Vukovarju pričakal živi zid.