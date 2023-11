V BiH po skoraj 30 letih niso razminirali še četrtine miniranega ozemlja

Sarajevo, 6. novembra - Mestno območje Mostarja so minuli konec tedna, 28 let po koncu vojne v BiH, uradno razglasili za območje brez min. Pristojni so po poročanju tamkajšnjih medijev opozorili, da min niso odstranili še s 25 odstotkov miniranega ozemlja BiH in da te še vedno ogrožajo okoli pol milijona prebivalcev na skoraj 900 kvadratnih kilometrih površin.