Na mednarodni konferenci o timskem delu in kakovosti v zdravstvu

Ljubljana, 23. novembra - V Ljubljani danes in v petek poteka mednarodna zdravstvena konferenca s poudarkom na medpoklicnem timskem delu in kakovosti v zdravstvu. Konference v organizaciji Zdravstvenega doma (ZD) Ljubljana in ljubljanske medicinske fakultete se udeležuje več kot 130 domačih in tujih strokovnjakov na področju osnovnega zdravstva.