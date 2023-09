Zveza organizacij pacientov za ustanovitev agencije o kakovosti in varnosti v zdravstvu

Ljubljana, 18. septembra - V Zvezi organizacij pacientov Slovenije poudarjajo, da je ob sprejemu zakona o kakovosti in varnosti v zdravstvu nujna tudi ustanovitev nacionalne agencije o kakovosti in varnosti v zdravstvu. Agencija naj zbira in objavlja podatke o izkušnjah pacientov v zdravstvenih obravnavah in izidih zdravljenja, so pozvali na novinarski konferenci.