Zveza organizacij pacientov za premike na področju kakovosti in varnosti v zdravstvu

Ljubljana, 11. septembra - V Zvezi organizacij pacientov Slovenije si prizadevajo za premike na področju kakovosti in varnosti v zdravstvu. Veseli jih odločitev nove ekipe ministrstva za zdravje, kjer so ustanovili delovno skupino za pripravo zakona o kakovosti in varnosti v zdravstvu. V zvezi si želijo tudi prekinitve kulture molka ob pojavu nevarnih dogodkov v zdravstvu.