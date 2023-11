Zveza prijateljev mladine Maribor praznuje 70 let delovanja

Maribor, 23. novembra - Zveza prijateljev mladine Maribor bo popoldne s slovesnostjo v Veliki dvorani Slovenskega narodnega gledališča (SNG) Maribor obeležila 70 let svojega delovanja. S podelitvijo priznanj se bodo hkrati zahvalili dolgoletnim in zaslužnim sodelavcem ter prostovoljcem, ki so in še vedno soustvarjajo zgodbo prijateljev mladine v štajerski prestolnici.