Mariborski Dom ustvarjalnosti mladih z novo pisano ograjo

Maribor, 8. aprila - V času okrnjenih dejavnosti mariborskega Doma ustvarjalnosti mladih zaradi epidemije covida-19 so se v Zvezi prijateljev mladine (ZPM) Maribor, ki ima tam sedež, lotili postavitve nove zaščitne in varovalne ograje pred pročeljem te več kot 130 let stare hiše. Obenem pospešeno pripravljajo počitniške aktivnosti in zbirajo prostovoljce.