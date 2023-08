ZPM Maribor peljala na morje več kot 1500 otrok

Maribor, 31. avgusta - Zveza prijateljev mladine (ZPM) Maribor, ki tako kot krovna organizacija letos beleži 70 let delovanja, je danes z neresno olimpijado in Lekovim živžavom na Trgu svobode zaključila poletne počitniške dejavnosti. Letošnje poletje so omogočili letovanje 112 otrokom na Pohorju in 1565 otrokom na morju.