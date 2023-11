Strategija zmanjševanja odpadkov na prireditvah uresničljiva

Maribor, 22. novembra - V Sloveniji je že nekaj zero waste prireditev in te dokazujejo, da je strategija zmanjševanja in ustreznejšega ravnanja z odpadki na množičnih dogodkih uresničljiva. Izzivov je sicer po navedbah organizatorjev takšnih prireditev veliko, a je s vsako ponovitvijo dogodka lažje.