OMV in Interzero V Nemčiji gradita sortirnico plastičnih odpadkov za kemično recikliranje

Frankfurt, 21. novembra - Energetski velikan OMV in ponudnik krožnih rešitev Interzero sta te dni v Walldürnu v nemški zvezni deželi Baden-Württemberg položila temeljni kamen za inovativno sortirnico plastičnih odpadkov za kemično recikliranje. Investicija je ocenjena na okoli 170 milijonov evrov in bo prinesla 120 delovnih mest, so danes sporočili iz Interzera Slovenija.