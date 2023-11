Maribor del projekta za povečanje podnebne nevtralnosti

Maribor, 18. novembra - Mariborska občina je skupaj s projektantskim podjetjem ZUM partner v sklopu projekta Climaborough. Gre za enega od treh projektov, ki jih je Evropska klimatska, infrastrukturna in okoljska agencija (CINEA) izbrala za delo na področju urbanističnega načrtovanja in oblikovanja v sklopu misije sto podnebno nevtralnih in pametnih mest.